La non partecipazione di due candidati a Sindaco, Endrio Milano (Progetto Caselle 2027) e Giuseppe Marsaglia (Caselle nel cuore) al dibattito di lunedì sera è già un caso, negli ambienti della politica locale se ne parla e c’è chi la prende anche sul ridere. “Ci saremo solo io e Paolo Gremo (candidato di Caselle per Tutti, ndr) – ironizza Andrea Fontana, candidato Sindaco di Insieme per Caselle Futura – cosa devo dire? Ci accenderemo una candela e faremo il dibattito in due”. La notizia è freschissima ed è stata ufficializzata, proprio questa mattina, dall’organizzatore del dibattito, Luca Alberigo, amministratore del gruppo Facebook “Caselle Torinese”. Sarebbe stato proprio Milano a scrivere un messaggio all’organizzatore per tirarsi indietro, anche per conto di Marsaglia.

“Buongiorno a tutti, alle 7.35 di questa mattina, – racconta – ho ricevuto un messaggio su whatsapp da uno dei candidati. Nel messaggio diceva, parlando per sé e a nome di un altro dei candidati, che si sfilano entrambi dal confronto in diretta streaming di domani. Nonostante il tempo speso, gli incontri, le telefonate, i messaggi; nonostante il fatto che abbia dichiarato dal primo giorno quali sarebbero state le modalità del confronto di domani, nonostante in questi giorni non abbia mai ricevuto né un messaggio, né una telefonata per discutere o rivedere i dettagli organizzativi, ci troviamo oggi, a poco più di un giorno da un evento caldeggiato proprio dai candidati e progettato per informare i cittadini su visioni e programmi, a dover mettere in forse le varie partecipazioni di domani. Non intendo farmi portare a spasso da nessuno e quindi, lo dico pubblicamente, io domani sera alle 20.30 sarò in diretta streaming e rivolgerò le domande a chi dei candidati sarà presente”.

Ai candidati a Sindaco presenti saranno rivolte, secondo programma, le domande scritte dai giornalisti delle testate locali.

