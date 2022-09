Tira una brutta aria in città a 15 giorni dall’udienza prevista al Tar. In quella sede i giudici si dovranno pronunciare in merito al ricorso della minoranza che chiede l’annullamento delle elezioni.

Ebbene, in questi giorni nelle buche delle lettere dei rappresentanti delle minoranze sono arrivate tre lettere.

La prima parla di un abuso edilizio, la seconda è arrivata all’ex consigliere Alessandro Favero.

Quest’ultima contiene insulti e minacce ai danni dell’ex rappresentante del centrodestra.

L’ultima è arrivata ad un altro consigliere di opposizione: Endrio Milano.