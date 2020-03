Esperanza nel caos. La stagione dei ciriacesi rischia di vivere un finale amarissimo. E’ sceso il gelo tra gran parte della rosa e la società del presidente Gennaro Galizia. I giocatori, anche con post sui social, hanno espresso tutta la loro delusione per alcune “promesse” non rispettate (alias rimborsi spese) fatte alla fine del 2019 quando già qualche scricchiolio tra dirigenza e squadra era stato tamponato per evitare il fuggi fuggi nel mercato dicembrino. Una situazione delicata nel momento clou della stagione che rischia seriamente di compromettere tutti gli sforzi fatti in passato dal sodalizio gialloblu passato in pochi anni dalla Seconda Categoria alla Promozione.

A fatica l’Esperanza sta cercando di tirarsi fuori dal baratro della zona retrocessione anche se con ogni probabilità la salvezza potrà arrivare solamente passando dalla lotteria dei playout. A meno di una portentosa rimonta nelle ultime nove partite del campionato come già avvenuto nella scorsa annata: al momento i punti da recuperare a chi staziona in undicesima posizione sono 10. Venerdì 6 marzo è il termine ultimo che i calciatori hanno dato alla società per mantenere, almeno in parte, fede alle promesse fatte, altrimenti Giancarlo Cavaliere dovrà davvero inventarsi la formazione da mandare in campo nelle prossime partite. Alle porte (coronavirus permettendo) c’è la sfida con chi virtualmente è già retrocesso, il SanMauro e i gialloblu potrebbero affrontarla con tanti elementi della Juniores o con giocatori pescati nelle prossime ore dalla lista degli svincolati.

