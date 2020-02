CANOA SLALOM. Tra la fine del 2019 e l’alba del nuovo anno i giovani dell’Ivrea Canoa ai raduni azzurri

Importanti riconoscimenti per l’Ivrea Canoa Club. Sul finire del 2019, più precisamente dal 27 al 31 dicembre, la Direzione Tecnica della Federazione Italiana Canoa Kayak ha convocato per il Raduno Giovani Speranze di Verona Michele Pistoni nel kayak maschile Cadetti, Simone Marchegiano nella canadese maschile Cadetti e Gabriele Marchegiano nella canadese maschile Allievi.

Se il 2019 è finito così nel migliore dei modi, non da meno è quest’inizio di 2020. Al raduno della squadra azzurra Junior e Under 23 di Ivrea, in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, lo staff tecnico della Nazionale ha convocato Davide Ghisetti e Lorand Gjoshi nel kayak maschile U23, Matteo Pistoni e la new entry Tommaso Panico di Genova (campione italiano Junior in carica che quest’anno difenderà i colori dell’Ivrea Canoa Club) nel kayak maschile Junior e Simone Marchegiano nella canadese maschile Junior. Essere protagonisti allo Stadio della Canoa di Ivrea, il loro canale di casa e centro federale della Federazione Italiana Canoa Kayak, comporta sempre emozioni speciali per questi giovani atleti, alcuni giovanissimi come nel caso Simone Marchegiano, fianco a fianco con i migliori talenti provenienti da tutta Italia.

