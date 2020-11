CANDIA. Venduti il trattore e il cassonato comunale: verrà comprato un mezzo per i bisognosi

Nel mese di maggio 2020 con delibera di Giunta e successivo bando pubblico il Comune di Candia ha alienato alcune attrezzature e mezzi del Comune.

Ecco i motivi che hanno spinto alla vendita: “Il trattore aveva oltre 12 anni di vita e aveva all’attivo 760 ore di lavoro.

Un trattore normalmente dovrebbe lavorare almeno 1000 ore l’anno. E’ quindi facile intuire e fare un calcolo economico, che in questa situazione annualmente, considerato il costo orario e le ore di lavoro del mezzo ( circa 50/anno) il Comune andava a perdere soldi (assicurazione, tassa di circolazione, deterioramento mezzo, manutenzione, deprezzamento, ecc… ) e inoltre l’avere un solo cantoniere e l’osservanza delle disposizione di Legge sulla sicurezza avrebbero portato, così come in passato ad un inadeguato utilizzo del mezzo”.

Poi c’è il mezzo cassonato di produzione indiana.

“I prodotti di questa casa automobilistica fin dall’inizio produzione hanno manifestato gravi problemi di qualità ed affidabilità, tanto che la casa automobilistica è fallita e quindi con ulteriori difficoltà a reperire i pezzi di ricambio.

A ciò si aggiunge che Candia ha un solo cantoniere e i mezzi erano due e che oltretutto Fabrizio (l’attuale cantoniere essendo alto 180 cm ) non entrava nella cabina di dimensioni assai ridotte”.

Ed ecco come verranno utilizzati i proventi: “Visto che il ricavato di queste alienazioni deve essere reivestito per acquisti di mezzi comunali e/o attrezzature di lavoro – spiega Mottino – abbiamo deciso di procede all’acquisto di un aspira foglie-biotrituratore con motore a scoppio ( come da fotografia ) che può essere anche utilizzato per pulizia bordi strade ( si coglie l’occasione per ricordare che è fatto divieto per Legge di buttare a terra i mozziconi di sigaretta ), cercando così di migliorare il decoro e la pulizia di tutto il paese.

Il prossimo acquisto ( compatibilmente con il bilancio 2021 anche in considerazione delle difficoltà anche economiche legate all’emergenza coronavirus) è di un mezzo di trasporto persone per condurre le persone anziane e sole, disabili, ecc…nelle locali ASL ( Caluso, Ivrea, Castellamonte) per esami e visite.

A tale proposito così come previsto per Legge il C.C. ha approvato il regolamento dei “volontari del Comune” ed è stato istituito apposito “registro”.

Chi volesse farne parte, deve compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito o ritirabile in Comune.

I volontari del Comune, oltre ad “essere in regola” con le varie normative e Leggi, saranno assicurati al pari dei dipendenti.

Colgo l’occasione per ringraziare le persone che già hanno manifestato la disponibilità a farne parte e a Piero già attivo, che tiene in ordine e svuota i cestini in tutto il paese, zona lago compresa”.

