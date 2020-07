CALCIO. USD Montanaro: il presidente Luca Bassino si presenta

L’USD Montanaro si appresta a vivere una stagione di svolta. Dopo il “regno” di Moreno Antonello, la presidenza del sodalizio gialloblu è passata nelle mani di Luca Bassino, già ex vice-presidente dei montanaresi e con un passato anche all’Atletico Chivasso. “Abbiamo un team coeso e siamo un bel gruppo di persone che ha voglia di fare qualcosa di buono per la comunità. – Esordisce Bassino – La nostra intenzione è quella di proseguire il percorso iniziato da Moreno Antonello qualche anno fa. Rispetto al passato le decisioni verranno prese dopo esserci confrontati tutti insieme perché credo che sia fondamentale avere un’unione di intenti e andare nella stessa direzione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Domani, mercoledì 22, Bassino firmerà la convenzione con il Comune di Montanaro per la gestione dell’impianto sportivo di Strada Vallo per i prossimi 10 anni. “Grazie all’ingresso di alcuni sponsor e ad alcune importanti collaborazione abbiamo trovato l’accordo con l’amministrazione comunale per avere a disposizione il nostro campo sportivo. E’ nostra intenzione creare una bella sinergia tra il paese e l’USD Montanaro. Nella prossima stagione tra i nostri progetti c’è quello di sistemare il manto erboso, realizzare la copertura alla tribuna e costruire dei nuovi spogliatoi”.

Per quello che concerne il discorso calcio giocato Luca Bassino non fa proclami. “Siamo una piccola realtà, ma siamo fiduciosi di poter far bene. Ci stiamo concentrando sul settore giovanile: tutti i nostri tecnici sono patentati UEFA B e copriremo tutte le annate che vanno dagli Allievi 2005 ai Primi Calci 2013/2014. Con la prima squadra proveremo a dire la nostra in campionato: la rosa che abbiamo allestito è valida e abbiamo tutte le carte in regola per toglierci qualche soddisfazione”.

