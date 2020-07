Aria nuova a Montanaro. Il sodalizio gialloblu ha messo il turbo in queste settimane e si rilancia alla grande in vista della prossima stagione. Dopo le dimissioni del presidente Moreno Antonello, il nuovo massimo dirigente gialloblu è Luca Bassino, che nella passata stagione ricopriva la carica di vice. Jimmy Morisi è stato riconfermato sulla panchina della prima squadra e guiderà anche la formazione Juniores. Tanti i movimenti di mercato in entrata con il tecnico che avrà a disposizione una rosa, almeno sulla carta di prim’ordine. Tra i pali ci sarà Alberto Fornaro, classe 1998 in arrivo dal Settimo. Ad affiancarlo i due portieri della Juniores. In difesa oltre ai riconfermati Alberto Spilla, Andrea Castrogiovanni e Luca Capirone, dal River Leini sbarca Francesco Armato, mentre dal Settimo è stato prelevato in prestito il 2000 Simone Pagano. Un altro rinforzo per il reparto arretrato è quello di Gianluca Giampino, anche lui con un passato al River Leini. In mezzo al campo i punti fermi rimangono Cristian Zorzi, Alessandro Burgio, Simone Gottardo e Mirko Piovesan ai quali andrà ad aggiungersi la fantasia di Aris Rognetta, elemento in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta e che nell’ultimo torneo ha giocato nel River Leini.

Le bocche da fuoco gialloblu promettono scintille. L’esperienza di Rocco Barbaro e Cristian D’Agostino saranno ancora a disposizione di Morisi e assieme a loro ecco ben due ciliegina sulla torta: il ritorno di Andrea Zarantonello e lo sbarco dal Settimo del ‘98 Samuele Distefano. Sul fronte partenze salutano Montanaro il portiere Edoardo Mautino, il jolly di difesa e centrocampo Romeo Porneala, l’esterno Gianluca Grosso (approdati entrambi al Vallorco), il difensore Samuel Bertone, destinato a vestire la casacca de La Vischese e l’attaccante Vincenzo Mascolo. “A mio giudizio credo che abbiamo allestito una rosa valida per affrontare la prossima stagione – esordisce il vice-presidente Pino Castrogiovanni – e siamo convinti di poter fare bene. Poi ovviamente sarà il campo a dire l’ultima parola, quella che conta. Siamo contenti di aver ancora con noi Jimmy Morisi e uno dei nostri obiettivi è quello di continuare ad inserire in prima squadra più ragazzi possibili del nostro settore giovanile. La rosa della prima squadra non è ampissima proprio per questo motivo: alle spalle dei 16/18 titolari ci saranno i giovani della Juniores”.

