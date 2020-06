CALCIO. URS La Chivasso: Marilena Gisoldo torna al timone.

Si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel in casa URS La Chivasso. Si é svolto il tanto attesa assemblea generale dei soci tra l’attuale direttivo guidato dal presidente pro-tepore Alessandro Trusciglio e la cordata con a capo Marilena Gisoldo, che in Figc risulta a tutti gli effetti essere ancora presidente del sodalizio biancorosso nonostante nel mese di febbraio era stata destituita dall’allora direttivo.

Al termine dell’incontro Trusciglio ha rassegnato le proprie dimissioni uscendo così di scena assieme a Filomena Schena e Marco Gastaldo (che aveva già lasciato La Chivasso da qualche settimana per dare ritorno a Gassino) e Gisoldo è rientrata a pieno regime alla guida del club di Viale Matteotti portando con sé nuovi soci.

Assieme all’imprenditrice di Venaria i soci ordinari del sodalizio chivassese sono Michele Daddetta (vice presidente), Filippo Navarini (segretario), Fabio Piovano (consigliere), Fabio Marchioretto, Monica Sola, Antonio Falcitelli, Marina Pretti e Patrizia Niada (consigliere).

Sfuma così, almeno per il momento, l’ingresso di Libero Tubino in casa La Chivasso.

