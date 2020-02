Il big-match se lo aggiudica l’Amici del Calcio Brandizzo. I biancoverdi battono 2-1 l’Atletico Robassomero e abbozzano la prima fuga della stagione portandosi a +4 sui rivali di giornata e sul Grand Combin. Decisiva una doppietta di Thomas Rubino inframmezzata dal momentaneo pareggio di Barcellona per il Robassomero. Con un gol di Sergio Gugliemetti il Castellamonte passa 1-0 sul campo del Pavarolo e rientra in zona playoff a scapito del Forno, uscito sconfitto (0-2) dal campo del Dorina.

Prima vittoria e primi punti per il San Benigno che supera 2-1 il Rebaudengo. Successo in rimonta per i rossoneri di Antonio Galante grazie a due spettacolari acrobazie firmate Damian e Giacone. La doppietta di Allamanno non basta al Quincitava per uscire indenne dalla trasferta in casa del Grand Combin, mentre tra Pertusio e Franceschina esce fuori un pirotecnico 3-3: Doumbia (doppietta) ed El Bakouchi a segno per l’undici di Gobbato.

