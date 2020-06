CALCIO TENNIS. Marco Capraro e Davide Milan trionfano in rimonta

Uno spettacolo nello spettacolo. La prima edizione del torneo di calcio-tennis che si è giocata sui campi “Dieci-10-Torrazza” si è concluso regalando grandi emozioni. La finalissima è stata l’apice della kermesse. La Spagna (Marco Capraro e Davide Milan) con una strepitosa “remuntada” hanno battuto la grande favorita, la Bulgaria di Lollo Parisi, Giovanni Abate e Larrivera. Gli “iberici” dopo essersi trovati sotto due set a zero hanno iniziato a macinare punti e gioco riequilibrando il conto del set. Nell’ultima frazione la Bulgaria ha provato a rimettere il muso avanti e si è portata sul 18-10, ma ad un passo dal titolo ecco che la coppia Capraro-Milan ha rimesso il turbo ribaltando il punteggio e andando a trionfare. Proprio Davide Milan è stato eletto miglior giocatore della manifestazione. Terza piazza per l’Indonesia dei fratelli Roberto e Simone Menabò e Daniele Ferrandino che nella finale di consolazione ha avuto la meglio sul Trinidad & Tobago di Mauro Corso, Simone Zullo e Samuele Gentile.

Grande soddisfazione per il padrone di casa a Torrazza Enzo Tamburello e i suoi collaboratori per l’ottima riuscita della kermesse. “Sono felice per il gran successo di questo torneo. Pur in maniera ridotta dovuto alle limitazioni imposte siamo riusciti a tornare in campo dopo il lockdown e le 54 squadre che si sono sfidate hanno offerto davvero un bello spettacolo. Semifinali e finali sono state autentiche battaglie con scambi ad altissimo livello. Ora siamo in attesa di avere il via libera per poter ricominciare a giocare: speriamo lo si possa fare il prima possibile perché qua a Torrazza abbiamo già in programma quattro tornei per il mese di luglio”.

Commenti