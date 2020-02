CALCIO. Serie A, rinviate Juve-Inter e altre quattro partite

Juve-Inter e le altre quattro partite di Serie A in programma in questo fine settimana a porte chiuse saranno rinviate al 13 maggio. Le altre quattro gare sono Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia, inizialmente in calendario il 13 maggio, si giocherà il 20.

