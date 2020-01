CALCIO. Promozione. Girone B. Il Settimo rallenta, Capobianco tiene a galla l’Esperanza

Il Settimo non riesce a superare lo scoglio rappresentato dallo Charvensod e scivola di nuovo a -4 dalla capolista Rivarolese. Le violette si illudono nella prima frazione di gioco grazie alla zampata in mischia messa a segno da Piroli. Il Settimo spreca più volte il colpo del ko e nel finale di partita viene raggiunto dal rigore trasformato da Daricou. Domenica complicata per il Venaria, sconfitta all’Union BussolenoBruzolo per 0-2. I cervotti si allontanano forse definitivamente dalla lotta per il titolo. I valsusini approfittano di un prestazione opaca dei verderancio espugnando il Don Mosso grazie alla doppietta di Bertuzzi. Pronti-via e gli ospiti sfiorano il vantaggio con una conclusione a botta sicura respinta miracolosamente da Celozzi. Parente e compagni faticano nei primi 25’ a imbastire trame di gioco incisive, chiusi efficacemente dagli ospiti, anche se tutte le migliori occasioni sono di marca verdearancio. La prima porta la firma di Arabia con un sinistro potente da centro area, salvato con un gran guizzo da Baldi; poco dopo ci prova Dosio accentrandosi da sinistra, tiro di destro all’angolino sul quale ancora un super Baldi riesce ad intervenire con la punta delle dita. Infine chance anche per Di Bari con uno splendido colpo di testa che fa gridare al gol ma colpisce la traversa interna e rimbalza fuori dalla linea di porta. Nel miglior momento dei cervotti Bertuzzi gela il pubblico del Don Mosso con un gran destro dal limite che si insacca all’incrocio. Nella ripresa i valsusini accelerano subito e chiudono i giochi. Dopo 2’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano di Vasario. Dal dischetto un favoloso Celozzi neutralizza la conclusione di Lazzaro indirizzata all’angolino destro. L’episodio però invece di spingere i cervotti, carica i valsusini che qualche minuto dopo raddoppiano ancora con Bertuzzi, perso completamente in mezzo all’area. Il 2-0 taglia le gambe al Venaria. Uno straordinario Marco Capobianco trascina l’Esperanza alla rimonta sul campo del Lascaris. Il bomber gialloblu con una tripletta permette ai suoi di strappare un punto fondamentale sia per la classifica che per il morale. Torna a fare punti la Sportiva Nolese che impatta 1-1 nello scontro diretto con l’Ivrea Banchette. Alla spettacolare rovesciata di Genzano che porta in vantaggio gli eporediesi nel primo tempo, risponde nella ripresa Agostini. Nulla da fare per il Caselle che si arrende al cospetto della capolista Rivarolese. Gli aeroportuali incassano tre reti nei primi 22’ e non riescono più a rimontare. A salvare l’onore dei rossoneri ci pensano Nezi e Zullo su rigore. Il SanMauro continua a collezionare record negativi incassando la sconfitta numero 17: 0-5 sul campo dell’Ivrea.

