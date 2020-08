La Chivasso è ripartito con fiducia e determinazione

Lunedì 24 agosto La Chivasso si è ritrovato agli ordini del tecnico Francesco Parisi per il primo allenamento stagionale. “Non vedevamo l’ora di ricominciare, ma quello che mi preme è che la situazione poco rassicurante dei contagi da COVID-19 ci permetta poi continuare ad allenare – esordisce il tecnico biancorosso – Per quello che concerne la questione tecnica sono estremamente contento di quello che siamo riusciti a fare nel poco tempo avuto a disposizione per allestire la rosa. Ci mancano un paio di tasselli per completare la rosa, ma ci muoveremo in questi giorni senza particolare ansia per andare a colmare queste lacune. Sono contentissimo dei ragazzi che ho a disposizione e sia io che loro abbiamo tanta voglia di cominciare e di tornare a fare quello che ci piace tanto”.

Non sarà della partita Alessandro Parente: l’ex centrocampista tra le altre di Volpiano e Venaria, che avrebbe dovuto ricoprire anche la carica di allenatore della Juniores, ha deciso di dire basta con il calcio, almeno per il momento. “Parente rappresentava la ciliegina sulla torta, ma devo dire che in mezzo al campo siamo comunque coperti con giocatori di valore che ho voluto fortemente – commenta mister Parisi che poi chiude esprimendo il suo pensiero sulle avversarie che affronterà La Chivasso – E’ un girone difficile, perché ogni partita dovremmo affrontarla con il coltello tra i denti. Ci sono squadre attrezzate come Ceversama, Gattinara e La Vischese che hanno messo nel mirino il primo posto, ma credo che ogni domenica sarà una battaglia. Dobbiamo prepararci a fare la “guerra” ogni domenica, a lottare su ogni pallone, poi le individualità che abbiamo a disposizione sono convinto che possano fare la differenza”. Sulla questione Parente torna Marilena Gisoldo, presidente biancorosso. “Siamo dispiaciuti per la scelta di Parente, ma non ci siamo fatti trovare impreparati e in questi giorni ufficializzeremo l’allenatore che guiderà la nostra Juniores”.

