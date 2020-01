CALCIO. Prima Categoria. Girone C. Il Locana ora ci crede, la Bosconerese affonda

Era “la” partita da non sbagliare. Bosconerese e Locana erano reduci da tre sconfitte di fila e si giocavano una buona fetta di stagione. Alla fine l’hanno spuntata meritatamente i lupi di Massimo Bollone con una prestazione convincente sia dal punto di vista della determinazione che dell’efficacia in fase realizzativa e con questi tre punti si risollevano in classifica agganciando proprio la Bosconerese a quota 17. La squadra di Mario Gaudino paga il fatto di avere il peggiore attacco del campionato: Muraca e Ferraro non hanno fin qui trovato la via della rete e anche contro il Locana è emersa lampante la mancanza di cattiveria negli ultimi sedici metri. A dirla tutta Muraca il gol lo avrebbe anche trovato dopo una manciata di minuti, ma il direttore di gara non ha ravvisato il fatto che la fucilata del numero 9 gialloblu dopo aver battuto sotto la traversa aveva oltrepassato la linea di porta prima di rientrare in campo. Dopo essere stata salvata da Milano sulle sventole di Laboroi e Brosteanu (che poi si prenderà la scena del match con il suo mancino telecomandato), la Bosconerese sblocca la contesa al 17’: angolo di Luciani e Alessio Trunfio (liberatosi in maniera un po’ troppo maliziosa di Zubani) trova la zuccata vincente. E’ solo un fuoco di paglia quello dei gialloblu raggiunti al 23’ da un gioiello di Brosteanu, che parte da destra, si accentra e incenerisce Milano con un sinistro al fulmicotone. Il Locana si fa preferire soprattutto vincendo tutti i duelli sulle seconde palle contro un avversario che ha davvero poche idee nello sviluppare la manovra. Ma è nella ripresa che i lupi affondano i denti sulla preda. Milano con un’uscita tempestiva stoppa Violante e poi viene salvato dal palo sull’incornata di Trabucco. L’ultimo quarto d’ora è letale per i gialloblu. Al 76’ un ingenuo Trunfio stende al limite Coppo e il siluro mancino di Brosteanu sul susseguente calcio piazzato si infila sotto il sette. I padroni di casa non hanno le forze e lo spirito per provare a rimettere in piedi una partita che, classifica alla mano, ha complicato la rincorsa alla salvezza. E in pieno recupero arriva il terzo e letale morso dei lupi con il contropiede nato da un pallone gestito in maniera sciagurata dai bosconeresi e che Coppo imbastisce in progressione aprendo a sinistra per Brosteanu che a sua volta premia l’inserimento centrale di Abbascia.

