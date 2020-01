CALCIO. Prima Categoria. Girone B. L’Orizzonti United passa a Strambino

La Vischese torna con un pareggio (2-2) dalla trasferta sul campo delle Torri Biellesi che gli consente di conservare il terzo posto in classifica e rosicchiare un punto allo Stay O Party Casale. Prova grintosa da parte dell’undici di Stefano Sasso capace di rimontare per due volte il vantaggio dei biellesi. Rotariu porta in vantaggio le Torri Biellesi a metà del primo tempo, ma poco prima dell’intervallo Ponsetto (al secondo centro consecutivo) sigla l’1-1. Al rientro dopo l’intervallo i padroni di casa tornano a condurre ancora con Rotariu. Gli azulgrana non mollano e restano aggrappati al match trovando il definitivo 2-2 in pieno recupero con il guizzo di Sardella. L’Orizzonti United vince il derby con la Strambinese e riscatta lo 0-5 patito nella gara di andata. Primo tempo intenso da parte della squadra di Roberto Manzo che va all’intervallo sul doppio vantaggio grazie ai gol di Ottino e Calise. Nella ripresa la Strambinese prova a reagire e Scognamiglio la rimette in partita. Lami allunga ancora per l’Orizzonti United, poi Vicario accorcia inutilmente per gli azzurri che dicono addio alle speranze playoff. Successo importante in chiave salvezza per l’Azeglio che inchioda 3-1 il Valle Cervo Andorno. Tre punti che arrivano in rimonta per la compagine allenata da Alex Ardissione. Dopo il vantaggio biellese timbrato da Sassi, Farinella agguanta il pareggio poco dopo la mezzora. Nella ripresa ci pensano Gianotti e Padovan a regalare i tre preziosi punti all’Azeglio che si porta a +4 dalla zona playout. Con un gol di Perazzo in avvio di ripresa la Pro Palazzolo supera 1-0 lo Junior Pontestura e si tiene a distanza di sicurezza dalla zona bollente della classifica.

Commenti