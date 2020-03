La possibilità che i recuperi della 26/a giornata di Serie A possano essere visti da chiunque e senza vincoli televisivi – in relazione al diffondersi dell’emergenza legata al coronavirus e al conseguente provvedimento di disputare le partite senza pubblico – non è del tutto tramontata.

O meglio: se n’è ricominciato a parlare in serata, perché Vincenzo Spadafora è tornato alla carica sull’argomento, con un post pubblicato su Facebook. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport ha rilanciato, parlando di una “nuova possibilità per le partite in chiaro”. “Oggi – ha scritto sul post – ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti tv e l’Agcom, perché continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A.

Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”. Il messaggio è diretto alla Lega di Serie A e ai dirigenti di Sky, la piattaforma tv titolare dei diritti che – su richiesta del Governo del calcio e della Figc – deve prima concedere il nulla osta alla trasmissione senza restrizioni. Il colosso televisivo, però, almeno secondo quanto trapela, non si è dimostrato entusiasta, ricordando che “da giorni era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata, ma la Lega calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione”. Insomma, i vincoli e i limiti permangono”. Però, tenuto conto che si continua a navigare a vista, non è detto che sia finita. Domani ci sarà tempo per eventuali, nuove decisioni, nell’attesa che gli arbitri fischino l’inizio delle partite.

