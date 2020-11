CALCIO. Lo Junior Torrazza non vuol mollare la presa

Lo Junior Torrazza non lascia nulla al caso e anche in questo momento difficile è vicina ai suoi tesserati. Il direttore sportivo gialloblu Davide Tricerri traccia la linea guida da seguire per rimanere al fianco dei tesserati e delle famiglie. “A livello societario almeno una volta alla settimana ci ritroviamo sulle piattaforme social per una riunione del direttivo perché crediamo che sia giusto continuare a muoversi. Ci sono tante cose da vedere e vogliamo farci trovare pronti per quando si potrà tornare in campo. Dobbiamo capire come gestire al meglio questo periodo che non è semplice per nessuno. Abbiamo in programma di proporre un incontro bisettimanale tra gli istruttori e ragazzi. Un’ora di allenamento a distanza: “AAD”. E’ opportuno che istruttore e ragazzi restino in contatto per mantenere vivo quel filo conduttore che si stava instaurando durante le sessioni di allenamento sul campo”. La distanza non ferma i gialloblu. “Proponiamo degli esercizi semplici anche da poter fare nel corridoio di casa per non sconvolgere troppo la vita familiare. Sono esercizi di coordinazione e contatto con la palla. Al momento è una prova anche perché ci sembra brutto in un momento come questo non dare voce sia ai ragazzi e alle famiglie. Vogliamo tranquillizzare i genitori perché la società c’è e si muove ogni giorno”.

L’avvio di stagione è stato intenso in casa Junior Torrazza. Ogni week end è stato caratterizzato da tanti tornei che hanno coinvolto tutte le categorie della Scuola Calcio. “Il direttivo continua a lavorare alacremente. Il nostro presidente Franco Sfregola sta andando avanti con l’organizzazione dei prossimi tornei. E’ importante mantenere alto l’entusiasmo. La forza di un gruppo e la volontà di fare devono venire fuori proprio in questi momenti di difficoltà. Sento e vedo in giro tanta paura. Faccio un in bocca al lupo a tutti in generale, nella speranza di ritrovarci il prima possibile sui campi da calcio”.

