Davide Tricerri è il nuovo responsabile del Settore Giovanile dello Junior Torrazza. L’ufficialità è arrivata nella giornata di sabato dopo un lungo corteggiamento. L’ex La Chivasso torna quindi a respirare l’aria pallonara dopo un anno sabbatico. “Era da parecchi mesi che con lo Junior Torrazza era stata intavolata una trattativa e in questi giorni ho deciso di sposare il loro progetto. – esordisce Tricerri – Dal mio punto di vista sono felice di intraprendere questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare. L’esperienza di Chivasso nonostante le mille difficoltà che abbiamo dovuto affrontare mi ha permesso di crescere sia sotto il punto organizzativo sia per quello che concerne la gestione lavorativa. L’obiettivo è quello di dare continuità alla crescita di un percorso che lo Junior Torrazza ha intrapreso lo scorso anno. Ogni allenatore a Torrazza ha seguito un percorso formativo che gli ha permesso di arricchire la propria esperienza.

L’ossatura dello staff tecnico di questa stagione è stata totalmente confermata e nelle prossime settimane valuteremo l’inserimento di nuove figure in base anche al numero dei tesserati che riusciremo a raggiungere. Vogliamo incrementare i numeri soprattutto dei 2010 e 2011. Poi stiamo già lavorando sulle altre annate e abbiamo messo nel mirino anche la possibilità di iscrivere anche la formazione Juniores nella prossima stagione. Il nostro progetto tecnico punta a far crescere i ragazzi facendoli giocare e divertirsi e di conseguenza migliorare sia dal punto tecnico che mentale. Speriamo di poter tornare in campo il più presto possibile”. Tricerri subentra a Franco Sfregola che passa a ricoprire la carica di Direttore Generale del sodalizio torrazzese.

