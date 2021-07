Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In casa Pro Eureka non si fanno proclami. Le idee però sono limpide. Marco Pollastrini traccia la linea guida dei biancocerchiati. Una linea con un colore ben definito, il “verde” dei suoi giovani. “Dopo due anni difficili abbiamo tutti l’entusiasmo di poter ricominciare a giocare e a divertirci. Noi come società abbiamo lavorato per poter fare un ulteriore passo in avanti sia a livello di organizzazione che di strutture. Stiamo [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)