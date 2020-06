Il Venaria ha messo a segno il primo colpo di mercato. E che colpo. I verdearancio si sono assicurati le prestazioni del forte centrocampista Mattia Piotto. I cervotti si fanno così subito un bel regalo in vista del ritorno in Eccellenza dopo oltre 20 anni. Piotto, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Canavese e ha vestito per tanti anni la casacca della Pro Eureka. Con i settimesi ha messo in bacheca un campionato di Eccellenza e una Coppa Italia. Nella sua breve avventura al Borgaro (stagione 2016/2017) ha vinto la sua seconda Coppa Italia.

“Sono davvero molto felice di far parte di questa società. Dalle parole del presidente Mallardo e del direttore Airaudi mi è arrivata subito grande serietà e ambizione – esordisce Piotto – Nonostante la mia giovane età spero di portare in squadra l’esperienza che ho maturato in questi anni di Eccellenza, però senza strafare e con grande umiltà, mettendomi a disposizione del gruppo. Ho già parlato anche con il mister Pasquale, mi ha spiegato le sue idee di calcio e sono sicuro che potrà aiutarmi a crescere tantissimo, sia caratterialmente che tatticamente. Conosco già molti ragazzi della squadra, anche questo è stato un fattore determinante per la mia scelta. So che c’è un grandissimo gruppo, molto unito, e questo fa davvero la differenza, ne ho avuto la riprova negli anni. Si vince insieme e si perde insieme, solo così si può raggiungere l’obiettivo che per noi quest’anno dovrà essere la salvezza. Poi se arriverà qualcosa in più sarà tanto di guadagnato”.

Il mercato del Venaria non finisce certo qui. Nel mirino dei cervotti c’è anche una punta: il nome più gettonato è quello di Gabriele Pinelli. Il “Toro di san benigno” è reduce dalle esperienze con Biellese e Borgaro.

