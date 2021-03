CALCIO. Il Settimo guarda al futuro: ecco Ivan Luciani

Il Settimo ha deciso di non ripartire. Le violette hanno comunicato la loro decisione sul proprio profilo social: “Con dispiacere la società Calcio Settimo comunica che non parteciperà alla ripresa del campionato di Eccellenza. È stata una decisione difficile, sofferta ma ponderata, animata [...]



