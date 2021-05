Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ arrivata la prima sconfitta per la Pro Eureka. Una battuta d’arresto incassata in terra valdostana con l’Aygreville che ha lasciato parecchio amaro in bocca ai blucerchiati che dopo essere passati in vantaggio si sono visti rimontati dalla squadra allenata da Matteo Pasteris. Il match è stato piacevole, giocato a viso aperto da entrambe le compagini. La Pro Eureka ha iniziato bene la gara, ma non è riuscita a pungere in maniera ficcante negli ultimi sedici metri. L’unico pericolo alla porta di Alessi è arrivato con un colpo di testa di Verlucca fuori misura. Nella seconda parte della prima frazione di gioco l’Aygreville si è affacciata maggiormente nella metà campo dei settimesi e prima dell’intervallo Leone è stato chiamato in causa per ribattere di piedi un’insidiosa conclusione di Dayne.

Nella ripresa si fanno preferire i valdostani, decisamente più intraprendenti nella gestione del gioco e nel costringere gli ospiti sulla difensiva. La Pro si affida così alle ripartenze e su una di queste allo scoccare dell’ora di gioco arriva quasi inatteso il vantaggio. Prepotente accelerazione di Romano fermata in area da Gentili in maniera fallosa e arriva il calcio di rigore che Niada trasforma con freddezza. Dura però solo 4’ la gioia blucerchiata perché un pallone gestito in maniera poco pulita in fase di uscita dà il via all’azione che Bonel porta avanti con decisione e dopo uno scambio con Girotti si presenta davanti a Leone e con freddezza non perdona. Mister Tosoni prova la carta della doppia punta inserendo Capriolo al fianco di Pititto, ma è l’Aygreville a comandare le ostilità. La Pro avrebbe anche l’occasione per colpire proprio con Capriolo, ma il destro del classe 2004 si spegne sul fondo per questione di centimetri. A 5’ dalla fine arriva la rete che regala il successo ai locali: la firma Cuneaz con una botta di destro dal limite che complice una leggere deviazione non lascia scampo a Leone. La Pro Eureka non è nemmeno troppo fortunata perché allo scadere una girata sporca di Tabone sfugge ad un incerto Alessi che ha però dalla sua il provvidenziale aiuto del palo.

Tosoni non fa drammi per il ko. “Questa è una sconfitta che può insegnarci come migliorare la gestione di certe situazioni nel contesto della partita. Non c’è mai stato il pensiero di vincere il campionato: il nostro obiettivo è quello di costruire un gruppo giovane e valido che possa competere nella prossima stagione”.

