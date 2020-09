La Pianese è pronta a vivere il suo terzo campionato di Eccellenza. E lo vuole affrontare da protagonista. Il vernissage del sodalizio del presidente Libero Tubino, svoltosi domenica 6 settembre presso la sala consiliare del comune di San Raffaele Cimena, ha avuto tra gli invitati il presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Christian Mossino e il cabarettista Franco Neri. “Quella che sta per iniziare sarà una stagione anomala – esordisce il massimo dirigente biancorosso – Avremo da affrontare un avversario in più, molto pericoloso che purtroppo non si vede. Ho vissuto dal vivo con il mio lavoro il dramma degli scorsi mesi causato dalla pandemia e mi auguro di non riviverlo. Non sarà certo facile, il futuro è pieno di incognite, serve cautela e buon senso. Parlando del campo dopo la salvezza della prima stagione e l’ottimo percorso della scorsa, e sono convinto che se non fosse intervenuto il lockdown ci saremmo qualificati per i playoff, speriamo di vivere un’altra annata che ci regali delle belle soddisfazioni. La serie D al momento non è nei nostri piani. Mi fa estremamente piacere che hanno sposato il nostro progetto personaggi storici del calcio chivassese come Leo Rubino e Maurizio Spina: la loro esperienza ci potrà dare una grossa mano. L’entusiasmo non ci manca”.

La Pianese giocherà le partite casalinghe al Paolo Rava di Chivasso, ma l’amministrazione comunale di San Raffaele Cimena resta comunque molto vicina ai biancorossi come emerge dalle parole dell’assessore dello Sport Loris Zeppegno. “Il Comune di San Raffaele vuole lavorare in sinergia con la società calcistica; cercheremo di apportare le necessarie migliorie all’impianto sportivo di via Conteisa in modo da dare alla squadra che rappresenta la nostra comunità il supporto che merita. Il nostro desiderio è che le squadre del settore giovanile possano giocare a San Raffaele”.

Nelle prime due amichevoli pre-campionato sono arrivati altrettanti pareggi. Nell’uscita inaugurale al Paolo Rava contro il Canelli i biancorossi hanno impattato 3-3 (a segno Alfonso Mascolo, Danny Monteleone e Roberto Menabò), mentre con il Volpiano il match si è chiuso 2-2 (Samuel Di Sparti e ancora Mascolo i marcatori). In entrambi i match La Pianese ha ceduto nei minuti finali facendosi rimontare due reti dagli avversari. Mister Davide Gamba è piuttosto cauto nel parlare di obiettivi. “Queste partite ci hanno detto che dobbiamo ancora lavorare e crescere molto. Ho visto delle cose che non mi sono piaciute, ma me ne assumo totalmente la responsabilità perché non sono ancora riuscito a far capire cosa voglio dai miei ragazzi. All’interno del gruppo c’è meno esperienza rispetto alla passata annata, ma ci sono tutte le potenzialità per fare buone cose. Partiamo tutti a 0 punti, ma noi dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile”.

