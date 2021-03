La L84 chiude il girone di andata nel migliore dei modi. I neroverdi di Rodrigo De Lima fanno loro il derby con il Val D Lans (5-3) e guidano la classifica a punteggio pieno. I valligiani incassano invece la prima sconfitta in campionato. La L84 fa subito la voce grossa e dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio Lucas Siqueira sblocca la contesa con una bordata terrificante da centrocampo. Il Val D Lans fatica a reagire e rischia di subire immediatamente il raddoppio. I padroni di casa lentamente alzano il proprio baricentro e provano a farsi pericolosi dalle parti di Garofano che viene raramente impegnato. Gli ospiti quando accelerano fanno male e Lucas Siqueira si mette ancora in proprio per siglare il raddoppio: palla rubata a metà campo, dribbling secco e sinistro implacabile. La L84 controlla la gara e triplica con Fahd Yamoul, bravo a liberare il mancino da posizione defilata e a fulminare il portiere per lo 0-3. Il finale del primo tempo è però appannaggio del Val D Lans che tira fuori grinta e carattere e al termine di un’azione caparbia trova la rete che riaccende la contesa con Airola, freddo quanto basta davanti a Garofano.

Le speranze dei Lupi sono spente definitivamente in avvio di ripresa quando Fahd Yamoul si inventa la quarta rete: il numero 10 volpianese riceve palla sulla sinistra, salta secco il proprio avversario e quasi dalla linea di fondo inventa un tocco morbido che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali opposto. I valligiani hanno ancora la forza di reagire e Nastasi ribadisce in fondo al sacco da due passi un pallone vagante. Le ripartenze della L84 sono però letali e Solero prende campo sempre sull’out mancino e scaraventa una sassata imparabile che si infila sotto il sette. Il gol di Segretario arriva troppo tardi per impensierire ulteriormente la prima della classe.

Risultati 5a giornata Under 19: Val D Lans-L84 3-5; Top Five-Atletico Taurinense 5-4; riposa Aosta 511.

Classifica: L84 12; Aosta 511 7; Val D Lans 7; Top Five 3; Atletico Taurinense 0.

