Cinque anni fa, in uno dei primi articoli della rubrica “Pianeta UISP”, facevamo gli auguri all’U.S. Borgonuovo Settimo per il raggiungimento dei 25 anni di attività, fatta di passione per il gioco del calcio e il desiderio di promuovere – attraverso questa disciplina – la parità di genere e l’abbattimento delle disuguaglianze in tutte le sue forme. Oggi invece, è il momento di festeggiare il traguardo dei 30 anni! Anni sicuramente non facili, non soltanto a causa della pandemia da CoVid-19 che ci ha colpiti all’inizio del 2020. Costituitasi ufficialmente [...]



