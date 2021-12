Sabato 27 novembre, due giorni dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il centro sportivo Luigi Bosio si è svolto un triangolare di calcio a 5 che ha visto la partecipazione delle mamme e delle atlete dell’US Borgonuovo Settimo, affiliata del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso UISP. Una scelta non casuale: il gioco del calcio continua – troppo spesso – a essere considerato uno sport ad esclusivo appannaggio maschile.