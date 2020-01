BRANDIZZO. Oscar Bertetto lascia il Consiglio. Entra Durante

Ad appena otto mesi dall’elezione, Oscar Bertetto ha deciso di lasciare la sua poltrona di consigliere. Lo ha annunciato ieri sera al Parlamentino cittadino al termine della seduta. Lo ha fatto per motivi di lavoro, professionali soprattutto. Oncologo, direttore della Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta, Bertetto fa parte del pool di medici che a metà febbraio partirà per portare la propria esperienza di cura dei tumori in Bosnia Herzegovina. A prendere il suo posto in Consiglio sarà Monica Durante, avvocato ed ex consigliera di maggioranza ai tempi del sindaco Enrico Pastore.

Giuseppe Deluca, capogruppo di Alternativa Civica, commenta: “Oscar Bertetto, attuale direttore della Rete Oncologica di Piemonte e Val D’Aosta, è stato ed è una figura di spicco all’interno della comunità brandizzese. E’ stato sindaco negli anni ’80, assessore e più volte consigliere comunale. Ho avuto modo, in questi miei 21 anni di presenza in consiglio comunale, di collaborare con lui riscontrando una persona seria, competente e pacata, con la propria ideologia politica di sinistra, che ha sempre dato un contributo fattivo sia in maggioranza che in minoranza”.

