BRANDIZZO. Lutto per Pierfelice Dassetto, volontario da cuore d’oro

“Felice c’era sempre. Quando c’era da organizzare un evento benefico non mancava mai. Si prodigava con grande generosità. Una persona speciale che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo per i suoi familiari, ma per l’intera comunità”. E’ uno dei ricordi di Pierfelice Dassetto da parte di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti