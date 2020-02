Arianna Delaurenti, tra pochi giorni, farà il suo debutto da professionista. La pugile di Ozegna combatterà sabato 22 febbraio al Palazzetto dello Sport di piazza del Donatore a Borgaro Torinese, intorno alle ore 22, contro Marijana Dasovic, una pugile serba del team di Luka Popovic, noto procuratore di pugilato. L’avversaria ha già sostenuto 5 match da professionista, incrociando i guantoni anche con Maria Francesca Cecchi, atleta affrontata da Delaurenti durante svariati Campionati Italiani da dilettante.

Come anticipato, questo per Arianna sarà l’esordio da professionista, con l’All Boxing Team del maestro Dino Orso. Per lei inizia un percorso che, grazie al suo valore da dilettante (su tutti, spicca la medaglia di bronzo conquistata nel 2018 ai Campionati Europei Elite di Sofia con la Nazionale Italiana, ndr), la porterà da subito a puntare ad obbiettivi importanti ed a entrare da subito in classifiche internazionali di prestigio.

L’incontro di sabato 22 a Borgaro Torinese sarà al limite di peso dei 56 kg e sarà il primo dei 4 match per lei progettati nell’arco dell’anno 2020 in avvicinamento alla sua categoria di peso che sarà quella dei Pesi Gallo (118 libbre o 54 kg).

Da ricordare che la carriera da pugile dilettante di Arianna Delaurenti si è chiusa con 90 match all’attivo e un record invidiabile di 59 vittorie, 3 pareggi e 28 sconfitte. Oltre al bronzo continentale conquistato nel 2018, da sottolineare anche i trionfi al Guanto D’Oro D’Italia 2016 e 2018, ai Campionati Italiani 2016 e 2017 e al Campionato Nazionale Universitario 2017.

Commenti