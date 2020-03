BORGARO. Due i casi di coronavirus accertati e due a Mappano

Un caso a Mappano, due a Borgaro in ospedale e altri in isolamento a casa.

Dopo Caselle, anche le altre due cittadine vengono colpite da casi di Coronavirus.

A Borgaro, il sindaco ha optato per la chiusura di orti urbani, aree verdi, cimitero, parchi, piste.

Inoltre, ha deciso di vietare l’utilizzo di panchine, i cani possono espletare i bisogni entro 200 metri da casa, si potrà fare attività fisica entro 300 metri da casa

Commenti