Bocce. Il Ponte Masino trionfa nella gara di casa

A Nole, sotto l’egida della Ponte Masino si è giocata una gara a coppie di categoria D. Al via 29 formazioni dirette da Giovanni Caresio. I padroni di casa della Ponte Masino, Alessandro Galfano e Marco Gallino, hanno fatto la voce grossa conquistando il successo battendo in finale la SB Sassi di Luciano Mainero e Giuseppe Ferla. Terza piazza per La Tola Chivasso (Claudio Bassan e Arnaldo Carcione) e per la Gassinese (Angelo Beltramo e Marco Caprioglio).

