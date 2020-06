BEACH VOLLEY. La Squadra Nazionale Femminile Seniores in collegiale

Dopo l’aggiornamento del protocollo per la ripresa delle attività di allenamento, il Tecnico Federale Fabrizio Magi ha convocato per un programma di preparazione, le atlete della Squadra Nazionale Femminile Seniores di beach volley: Arianna Barboni, Dalila Varrassi, Claudia Scampoli e Chiara They.

Le azzurre fino a sabato 13 giugno hanno così la possibilità di ritrovarsi insieme sulla sabbia per mettersi al lavoro in vista dei primi impegni ufficiali.

