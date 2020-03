BEACH VOLLEY. Congelate dall’1 aprile le classifiche nazionali

Data la sospensione dell’attività torneistica federale di beach volley a causa delle misure predisposte per arginare la diffusione del COVID-19, le classifiche nazionali di beach volley delle categorie sotto elencate saranno congelate a partire dall’1 aprile 2020:

Classifica Assoluta Femminile e Maschile

Classifica Under 20 Femminine e Maschile

Classifica Under 18 Femminile e Maschile

Classifica Under 16 Femminile e Maschile

Le classifiche rimarranno congelate fino alla ripresa dell’attività federale di beach volley.

