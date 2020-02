BASKET. Penultima gara di campionato per i Borello Kangaroos di Atp

Sabato 8 febbraio i Borello Kangaroos hanno giocato a Chieri la penultima partita del loro torneo CSI contro il Basket Chieri. I ragazzi di Gassino Torinese hanno cercato di tenere a bada gli avversari e per il primo quarto ci sono riusciti abbastanza bene, ma come nelle precedenti partite la differenza di età, il numero limitato di giocatori, la stanchezza ed un po’ di sfiducia hanno portato il risultato finale sull’88-12 per i padroni di casa.

Queste le parole dell’allenatrice biancorossa Giulia Diotti: “I Kangaroos devono riuscire a giocare come squadra per tutta la partita ed evitare di essere individualisti”.

