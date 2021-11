Nel mese di novembre partirà il Campionato Provinciale Eccellenza CSI e ai nastri di partenza ci sarà l’Asd Bellavista Cocks 2008. Il sodalizio cestistico eporediese per l’ottava stagione disputerà il massimo campionato provinciale CSI con l’obiettivo di consolidarsi ai primi posti dopo la terza piazza provinciale della stagione 2017-2018, la quinta posizione dell’anno seguente, ad un sola vittoria dal raggiungimento della Final Four provinciale, e dopo il secondo posto in classifica nell’annata sportiva 2019-2020 sospesa per Covid appena dopo la bella vittoria ottenuta dai Bellavista Cocks 2008 contro la capolista

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.