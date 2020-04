Il presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianpaolo Mastromarco, ha scritto una lettera a tutte le società piemontesi. In un momento così difficile il Piemonte cestistico c’è! Queste le parole di Gianpaolo Mastromarco.

“Care Società,

ho atteso qualche giorno dalla comunicazione inviata dal Presidente Gianni Petrucci in merito al termine di tutta l’attività regionale, per poter raccogliere le vostre considerazioni a riguardo e potervi inoltrare il mio pensiero.

Come ho già avuto modo di esternare nella mia intervista apparsa sui social, il sentimento di tutti noi che amiamo il nostro Basket, non poteva essere che di immensa tristezza nel renderci conto che tutti i campionati sono volti al termine, ma l’attuale realtà purtroppo ci pone a dover accettare questa sofferta decisione. Ma ciò che vorrei sottolineare in maniera molto decisa è che se i campionati federali hanno avuto un naturale e conseguente epilogo, non avendo alcuna opportunità di poterli riprendere e portarli a termine per ragioni di tempo, il mio, il nostro obiettivo, sarà quello di voler riprendere a calcare i campi di gioco, non appena la situazione e le autorità governative ci metteranno nelle condizioni di poterlo fare… nel momento in cui tutti noi conquisteremo la nostra libertà di muoverci, di decidere, come qualche mese fa, sul nostro quotidiano! Sarà quello il momento di rimboccarci le maniche, di riprendere le funzionalità del nostro Comitato Regionale e, attraverso tornei federali, concentramenti, open day ecc. ecc, di reinventarci la degna conclusione di una stagione sportiva che ci è stata preclusa da una un evento terribile che sta mettendo a dura prova un bene prezioso… la nostra salute!

Sarà quello il momento di mettere a frutto lo spirito organizzativo del nostro Ufficio Gare, le idee innovative della nostra Commissione Giovanile e di quella Senior coadiuvate dai Consiglieri delegati ai due settori, le proposte della Commissione Minibasket per i più piccoli e perchè no, prendendo in esame anche le proposte che vorrete inviarci… la nostra macchina organizzativa sarà pronta all’appello!

Ora è il momento di incoraggiare i nostri ragazzi, di rassicurare loro che appena possibile torneremo sui campi, per gli allenamenti, per le gare federali con più entusiasmo di prima!

Vedo con estremo piacere che tutte voi, in maniera diversa ed innovativa, state coinvolgendo in maniera efficace e entusiasmante i vostri atleti ed atlete; permettetemi di inviarvi un sincero ringraziamento… ancora una volta state, stiamo dimostrando a chi ci segue, la grande passione del Piemonte cestistico!

Un caro saluto ed un in bocca al lupo a tutti noi!”.

