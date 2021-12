Si conclude un’altra brillante stagione per l’Olimpiatletica con l’ultima gara disputata a Torino all’interno del Parco Dora, dove da anni si svolge una classica del periodo, la VI Miglia di Natale, corsa con temperature polari e fondo per gran parte innevato e ghiacciato. Come sempre hanno ben figurato gli atleti gialloneri, piazzando al sedicesimo posto assoluto e secondo di categoria un neo acquisto dal sicuro valore e talento, al suo debutto con l’Olimpiatletica, Matteo Cappucci, seguito da Antonio Mingozzi, Marco Pio Cappucci e Maurizio Wood, tre garanzie per la squadra. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.