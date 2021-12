Domenica 5 dicembre si è svolta la Maratona Valencia Trinidad Alfonso EDP, la quarta più veloce al mondo e uno degli eventi più importanti del panorama internazionale. In una delle grandi maratone internazionali come quella spagnola, che ha visto al via ben 16 mila atleti provenienti da 108 nazioni, l’Olimpiatletica ha portato ben 5 atleti a correre sui 42,195 chilometri del tracciato di Valencia. Ottime le prestazioni di Alessandro Visentin, Giovanni Argentino, Loris Crivellin, Stefano Ciambrone ed Angelo Delli Gatti. Tutti soddisfatti a partire dal direttore sportivo giallonero [...]



