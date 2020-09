Dopo mesi di attesa, con tutte le cautele dettate dai vari protocolli sanitari, l’Olimpiatletica si appresta a ripartire con il settore giovanile. I corsi della scuola di atletica inizieranno lunedì 21 settembre e saranno seguiti da allenatori professionali. Per iniziare è necessario avere dai 5 anni d’età compiuti in su; le lezioni si terranno nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle 19,00 a Settimo. Per tutti i nuovi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’atletica sarà possibile effettuare tre prove gratuite senza alcun impegno, così ogni bambino e bambina e, conseguentemente, le loro famiglie potranno decidere liberamente se continuare oppure no. L’Olimpiatletica parallelamente ha aperto le iscrizioni anche per gli adulti con la possibilità di essere seguiti da allenatori con tabelle personalizzate o semplicemente per correre insieme. Per informazioni, iscrizioni e appuntamenti contattare i numeri: 320-9496540 Michele – 3281419359 oppure recarsi tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00 presso la sede del Comitato Territoriale UISP di via Giannone 3 a Settimo.

Commenti