ATLETICA LEGGERA. Gruppo Sportivi Chivassesi e Atletica Canavesana non fanno mancare la loro presenza a Bra ed a Borgaretto

A Bra, sabato 1 febbraio, si è svolto il “Festival della Velocità” sui 60 metri piani. Per il Gruppo Sportivi Chivassesi/Atletica Canavesana, in gara tra gli Allievi/Juniores Marco Spiezia, che ferma il cronometro in 7″31, Stefano Mancuso (7”76) e Roberto Vecliuc (7”90, suo nuovo personale).

Domenica 2 febbraio gli atleti del Gruppo Sportivi Chivassesi/Atletica Canavesana si sono invece ritrovati a Borgaretto per disputare il consueto cross annuale. Decisamente buone le performance dell’Allievo Edi Moisa Gabriel, piazzatosi diciottesimo su 27 partecipanti nei 4 chilometri, del Cadetto Ivan Papotti, diciassettesimo sul traguardo su 51 partecipanti nei 2,4 chilometri, l’Esordiente Gabriele Albertone (2009), sesto su 61 partecipanti negli 810 metri, i Giovanissimi Mattia Spinola e Giada Pregnolato (2012), rispettivamente dodicesimo su 33 e primo su 17 nei 410 metri, ed infine il più piccolo (classe 2013) Federico Albertone, quarto su un lotto di27 mini runners.

Grandi complimenti per l’impegno e la costanza vanno fatti anche agli altri biancorossi Flavio Causin, Valerio Bocchi, Agnese De Gaetano, Alex Muscallu, Matteo Milano, Lorenzo Mangalaviti, Mattia Brancati, Lorenzo Lilliù e Khadija Moukafih.

