La pandemia del Covid-19 ha impedito, tra le altre cose, lo svolgimento della Festa dell’Atletica Piemontese 2019 organizzata dalla FIDAL Piemonte . Ma se restano ancora da consegnare le tradizionali onorificenze, si è invece deciso di procedere all’attribuzione delle borse di studio del valore di 500,00 euro per gli undici atleti delle categorie Allievi e Juniores individuati nel Consiglio di Presidenza dello scorso 13 dicembre. Si tratta di atleti e atlete che hanno vestito la maglia azzurra nella scorsa stagione agonistica e che, per il 2020, hanno scelto di restare tesserati per una società piemontese.