Tanti gli impegni nei primi due weekend di aprile per i portacolori del Gruppo Sportivi Chivassesi, presentatisi in pista e in pedana con i colori dell’AVIS Atletica Canavesana. Ad inizio mese, nella prima prova del Grand Prix lanci organizzata a Novara, ottimo esordio per Stefano Frassa che si aggiudica due secondi posti tra gli Junior nel getto del peso con 12,73 metri e nel lancio del martello con 36,74 metri. Insieme a lui, in gara anche Daniele Notario, che chiude quarto nel disco con 34,92 metri.

Ad Asti, riflettori [...]



