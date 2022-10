Un’altra domenica di grandi soddisfazioni per l’Olimpiatletica che coglie un eccellente terzo posto assoluto a livello di società alla tradizionale “10 che Vale e Mezza che Vale”, gare su strada dalla lunghezza di 10 chilometri e Mezza Maratona disputate a Torino. Il sodalizio giallonero ha colto questo importante risultato nella gara dei 10 chilometri anche grazie al solito Alberto Monasterolo, secondo assoluto e grande dominatore della categoria M40. Ottimi piazzamenti per Sara Vasone e Sabina Passaro, seconde rispettivamente in F35 e F40, Maurizio Wood, terzo nella combattutissima categoria M50, e [...]





