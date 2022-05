Olimpiatletica impegnata nella quinta edizione della “IX Miglia di Agliè,” gara molto tecnica e impegnativa su un percorso collinare misto di circa 15 chilometri, che ha visto i gialloneri piazzarsi al secondo posto come società numerosa e in terza posizione come società a punteggio. Su tutti spiccano le prestazioni del solito Alberto Monasterolo, che dopo una serie di secondi posti, si toglie la soddisfazione di tagliare il traguardo davanti a tutti, confermandosi tra gli atleti più forti della sua categoria, e di Elisabetta Disiot, che vince la sua categoria al termine di [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.