Non c’è un ospedale che sia uno in tutta l’Asl To4 che stia messo bene. Tutti avrebbero bisogno di essere risistemati spendendo un bel mucchio di quattrini. Quello messo peggio, però è sicuramente l’ospedale di Ivrea. Perchè? Perchè non si possono apportare modifiche, non si possono fare ampliamenti. Nulla di nulla.

E’ scritto chiaro e tondo nella relazione dell’Ires (Istituto di ricerche economico sociali) commissionata dall’assessorato regionale alla sanità per giustificare l’eventuale investimento di un nuovo ospedale del Canavese.

A firmarlo è un gruppo di lavoro composto da Giovanna Perino, Luisa Sileno, Guido Tresalli e Gabriella [...]