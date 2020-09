MOUNTAIN BIKE. Tanti impegni per l’Angry Wheels MTB Trino

Tra la fine del mese di agosto e la prima metà di settembre l’Angry Wheels MTB Trino è stata protagonista su più fronti con i suoi atleti. Sul lago di Garda, alla Bardolino Bike, in gara tra gli Elite Giovanni Francesco Giuliani, mentre alla Garfagnana Epic, su un percorso tra i più duri e spettacolari d’Italia di 160 chilometri e 6.000 metri di dislivello sui sentieri che collegano le Alpi Apuane all’Appennino Tosco-Emiliano, hanno portato a termine la loro impresa sui pedali Riccardo Grosso e Claudio De Cassai. Infine, domenica 13 settembre, sono tre i portacolori dell’Angry Wheels MTB di scena alla Gran Paradiso Bike di Cogne: occasione persa nella categoria M4 per Alessandro Margara, messo fuori causa da una rottura, mentre Marco Torchia e Giacomo Truffi si sono classificati rispettivamente ottavo in M1 e ventiduesimo tra gli M3.

