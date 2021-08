Ascolta l'Audio Dell'Articolo

AGLIÈ. I Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, nell’ambito del progetto Tre Terre Canavesane, tornano a proporre per il secondo anno un evento coordinato che intende presentare appuntamenti per dare vita alle serate estive nel solco della musica, dello spettacolo, del cinema e del territorio.

Dopo il periodo di chiusura per la pandemia si vuole insomma invitare i cittadini a tornare nelle piazze per vivere il paese, anche se sempre rispettando le norme e le distanze di sicurezza, rimanendo dunque distanti, ma al tempo stesso godendo gli istanti di questa estate 2021.

Con questo intento viene proposto “Estate d’istanti” che nel 2021 raggruppa più di 30 appuntamenti tra musica, danza, cinema, parole e territorio.

Le serate si svolgeranno in piazza Ippolito Sangiorgio e sotto l’Ala a San Giorgio Canavese, in piazza Castello ad Agliè, nella Rotonda Antonelliana e nel Centro Storico di Castellamonte con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le location o gli eventuali spostamenti saranno comunicati sulle pagine Facebook e Instagram dei comuni e delle Tre Terre Canavesane.

Venerdì 6 agosto alle ore 21 in Piazza Castello ad Agliè con “Sinfonie ducali” concerto di musica classica del Liceo Musicale F. Chopin di Agliè-Cuorgnè-San Giorgio Canavese. In scena allievi ed ex-allievi del Liceo F. Chopin, frequentanti e laureati presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.

In programma musiche di G. Fauré, F. Liszt, F. Chopin, M. Ravel, C. Domeniconi. Tra i musicisti: Fulvia Mussatto (soprano), Emanuele Racco (chitarra), Michele Giacoppo (clarinetto), Clara Piccoli (violoncello), Martina Merlo (pianoforte).

Sabato 7 agosto alle ore 21 in Piazza Castello ad Agliè “L’arte di Sandro Fuga” Concerto di musica classica con Carlotta e Giacomo Fuga (pianoforte) e Seohee Kang (soprano).

