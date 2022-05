La notizia l’ha data nei giorni scorsi il Consolato italiano in Kurdistan. A Qaladiza una statua in onore di Graziella Bronzini, che in questo mondo e per le cose che ha fatto, è stata per tutti la versione femminile di Gino Strada.

Per vent’anni e a partire dal 1992, infatti, Graziella Bronzini ha guidato il comitato per il gemellaggio Ivrea/Qaladiza finalizzato a portare aiuti umanitari nel Kurdistan iracheno.

In più di trent’anni il Comitato ha adottato centinaia di bambini a distanza (oggi sono 70). Ha organizzato corsi di formazione rivolti ai [...]