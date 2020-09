In attesa di metà settembre, quando verrà presentato il sorteggio dei nuovi gironi dei campionati, il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato i risultati del referendum proposto alle società di serie C e D maschili e femminili, per sapere la tipologia di formulazione dei gironi preferita. La maggioranza delle società ha infatti scelto la Proposta 1, “Sorteggio pilotato per vicinorietà”, che proponeva il sorteggio tradizionale, salvaguardando le società che alternano l’uso del campo con altre società e vogliono o devono fissare le partite in concomitanza o in alternanza, già utilizzato in tutti questi anni in C e D femminile e D maschile. In serie C femminile lo hanno scelto 23 società su 30, in C maschile 11 su 21, in D femminile 29 su 36 e in D maschile 12 su 17.

Negli scorsi giorni, inoltre, il Comitato Territoriale Torino della Fipav ha ufficializzato le procedure di iscrizione ai prossimi campionati provinciali. Per l’iscrizione ai campionati giovanili femminili e maschili (Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 femminile e Under 13 maschile 3vs3) e ai campionati di Prima Divisione femminile e maschile ci sarà tempo dal 14 al 28 settembre, mentre per formulare l’iscrizione al campionato di Seconda Divisione femminile la finestra prevista sarà dal 7 al 15 ottobre. Per tutti i campionati del settore agonistico verrà utilizzato il portale fipavonline.it del Comitato Territoriale Torino, mentre per il campionato Under 13 maschile 3vs3 verrà utilizzato il portale fipavonline.it del Settore Promozionale.

