Organizzate dal Comitato Regionale Piemonte, prendono il via martedì 21 aprile, alle 18.30, una serie di videoconferenze che vedranno il presidente Ezio Ferro e il Comitato Regionale Piemonte dialogare con le società di pallavolo piemontesi.

In questa stagione funestata dalla diffusione di una tragica pandemia, causata da un virus ancora per molti aspetti sconosciuto e assai temibile, che ha colpito tantissimi negli affetti e stravolto la vita di tutti, anche la pallavolo, come tanta parte delle attività quotidiane, si è fermata nel tentativo di limitare la diffusione dell’epidemia.

“Dopo gli innumerevoli contatti, a seguito dello stop dell’attività, con molti presidenti delle società piemontesi, con i colleghi presidenti degli altri Comitati Regionali, gli Organi Federali nazionali e le riunioni del Consiglio Regionale e della Consulta piemontese – spiega Ferro in una lettera inviata ai sodalizi – potremo condividere ogni informazione riguardante la conclusione di questa annata sportiva incontrandoci in una serie di meeting on-line per raccogliere eventuali istanze e suggerimenti e poter illustrare dettagliatamente le informazioni necessarie”.

Si partirà martedì 21 aprile alle ore 18.30 (il collegamento sarà aperto 15 minuti prima) con le società di serie C femminile, alle 21 poi toccherà alle società di B1 e B2 femminile che non hanno squadre nei campionati regionali.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.30 sarà la volta delle società di serie B, C e D maschili;

Giovedì 23 aprile, alle 18.30, interverranno le società di serie D femminile.

Gli incontri on-line saranno organizzati sulla piattaforma Zoom Meeting, la cui app sarà da scaricare su PC o cellulare a seconda del dispositivo utilizzato per partecipare alla riunione.

Il codice di ingresso alla riunione (ID Meeting) verrà comunicato entro le 12 del giorno del meeting.

Il meeting avrà una durata prevista tra i 60 e i 90 minuti e sarà aperto 15 minuti prima dell’orario stabilito per permettere a tutti i partecipanti di controllare la propria connessione.

OdG delle Conference Call

richiesta della FIPAV centrale al Min. Spadafora di un contributo per interventi a favore delle Società Sportive su Affiliazioni, Tesseramenti Atleti e Tecnici; restituzione dei Contributi per le gare non disputate; modifiche ai Campionati Giovanili e proposte per lo spostamento dei termini di iscrizione e di inizio; organici dei Campionati di Serie; coperture assicurative Atleti; mancanza settore giovanile a.s. 2019/2020 (non per Società di Serie B); corsi istituzionali per Allenatori e Corsi di Aggiornamento; situazione probabili contributi economici.

Tra gli argomenti trattati: i contributi gara già versati, le sanzioni non pagate, i problemi legati ai Corsi Tecnici e di Aggiornamento e l’attività agonistica del prossimo anno. La conference call sarà anche l’occasione per informare i sodalizi delle iniziative che Federazione, Regione Piemonte, CONI e Credito Sportivo stanno predisponendo e studiando a supporto delle società sportive.

Tutte le informazioni ufficiali, successive alla riunione, saranno pubblicate esclusivamente sulle pagine di questo sito e sulla pagina FB @fipavpiemontevolleyonline.

